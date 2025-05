Mujinga Kambundji ha un altro motivo per essere felice Keystone

La stagione dei Campionati del Mondo di Mujinga Kambundji si è conclusa prematuramente, ma per un motivo felice. La 32enne bernese ha annunciato che diventerà mamma per la prima volta in autunno. Ma per lei i Giochi Olimpici del 2028 restano comunque un obiettivo.

Keystone-SDA SDA

«Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera», ha dichiarato Mujinga Kambundji in un comunicato stampa.

Anche se ulteriori competizioni sarebbero state possibili dal punto di vista medico, «nelle ultime settimane ho sentito come il mio corpo sia cambiato a causa della gravidanza e semplicemente non ho la sostanza per correre».

La bernese si è classificata ultima sia nel suo debutto stagionale all'aperto, a fine aprile a Xiamen nei 200 m (23,51 secondi), sia una settimana fa a Doha nei 100 m (11,49 secondi), entrambi meeting della Diamond League.

In questo contesto, ha deciso, insieme allo staff medico del Gruppo Hirslanden, di terminare prematuramente la stagione con i Campionati Mondiali di Tokyo a settembre come momento clou.

Tuttavia, la Kambundji continuerà ad allenarsi in modo adattato al carico «per mantenere il mio livello di forma il più a lungo possibile».

Il suo obiettivo è quello di tornare in pista nel 2026 ed essere di nuovo competitiva, anche se sottolinea: «Non affretteremo i tempi». I Campionati europei sono previsti per l'agosto 2026 a Birmingham, dove sarebbe la campionessa in carica dei 200 metri.

Quinta partecipazione olimpica?

La Kambundji e il suo allenatore e partner Florian Clivaz puntano addirittura a una quinta Olimpiade a Los Angeles nel 2028.

All'impressionante palmarès della due volte sportiva svizzera dell'anno manca ancora una medaglia olimpica. A Tokyo nel 2021 e a Parigi nel 2024, si è classificata sesta nei 100 metri. Per il resto, Mujinga Kambundji è salita sul podio in ogni evento importante.

In totale ha vinto quattro medaglie ai Campionati del mondo e sette ai Campionati europei, cinque delle quali d'oro, sia al coperto che all'aperto. Quest'anno è diventata campionessa mondiale nei 60 m indoor per la seconda volta dal 2022.

Piani di rientro incoraggiati da suoi modelli di riferimento

I suoi piani di rientro sono incoraggiati da modelli di riferimento. «Shelly-Ann Fraser-Pryce e Nia Ali hanno dimostrato negli ultimi anni ciò che è possibile e fattibile come madre, nonostante la loro età avanzata per lo sprint», dice Kambundji.

Fraser-Pryce ha vinto due dei suoi cinque titoli mondiali nei 100 m dopo la nascita del figlio, l'ultimo a Eugene nel 2022 all'età di 35 anni. Ha anche ottenuto il suo miglior tempo nella disciplina suprema di 10,60 secondi come madre.

Dal canto suo, invece, la 36enne Nia Ali ha vinto il suo unico titolo mondiale nei 100 m ostacoli a Doha nel 2019, meno di 16 mesi dopo la nascita del suo secondo figlio. Ha anche ottenuto il suo miglior tempo nello sprint degli ostacoli, 12,30 secondi, come madre di tre figli.

La storia di Ali, in particolare, dimostra «che è possibile combinare famiglia e prestazioni sportive di alto livello con il giusto ambiente e una buona organizzazione», è convinta Kambundji.

L'attesa per il suo futuro doppio ruolo è dunque ancora più grande.