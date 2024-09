Wout van Aert KEY

Wout van Aert deve interrompere anticipatamente la propria stagione.

L’asso 29enne, che martedì è rimasto vittima di una grave caduta durante la 16esima tappa della Vuelta, si è procurato un’importante ferita al ginocchio destro. Van Aert non sarà dunque al via ai prossimi Europei (in programma dall’11 al 15 settembre) né ai Mondiali di Zurigo (21-29 settembre).

