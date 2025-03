Steph Curry Reuters

Che Wardell Stephen Curry abbia cambiato radicalmente lo stile di gioco del basket nordamericano è ormai cosa nota, ma la cifra di triple in carriera raggiunta da lui questa notte ha comunque dell’incredibile.

Nella vittoria per 130-104 dei suoi Warriors in casa contro i Kings, la sua partita numero 1’013 in regular season, il miglior tiratore della storia ha raggiunto quota 4’000 triple.

Manco a dirlo, Steph è il primo della storia a riuscirci e guida la speciale classifica con addirittura 873 canestri da dietro l’arco di vantaggio su James Harden (3'127).