Oro

Sorpresa nel mondo del nuoto: a soli 25 anni Ariarne Titmus ha annunciato il proprio ritiro.

SwissTXT Swisstxt

L’australiana ha infatti annunciato in un video sui social di aver preso questa decisione «davvero difficile» dopo una lunga riflessione.

«Arnie» si era presa una pausa dopo le Olimpiadi dello scorso anno e in questo periodo ha «capito che ci sono cose più importanti nella vita. A Parigi non pensavo sarebbero state le mie ultime gare, se l’avessi saputo forse me le sarei godute di più».

In carriera si è messa al collo quattro ori olimpici (doppia campionessa in carica dei 400m stile libero (sl), titolo nei 200m sl nel 2021 e nella 4x200m sl nel 2024) e quattro mondiali (anche qui due nei 400m sl e due nella 4x200m sl) e ha stabilito numerosi record nella media distanza (è tutt’ora primatista dei 200m sl).