Oliver Sassella Imago

Ai Mondiali U19 di basket in corso a Losanna, la Svizzera ha centrato uno storico successo.

Swisstxt

Grazie all’80-76 con cui Oliver Sassella, 19 punti in quasi 30’ in campo, e compagni si sono imposti sulla Repubblica Dominicana, infatti, una Nazionale maschile è tornata alla vittoria in una competizione FIBA per la prima volta addirittura dalle Olimpiadi del 1948, quando gli elvetici sconfissero Iraq e Irlanda.

I rossocrociati affronteranno ora la Giordania martedì sera prima di conoscere il loro avversario per gli ottavi di finale.