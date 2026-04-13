McIlroy KEY

Rory McIlroy ha conquistato il Masters di Augusta centrando una storica doppietta.

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Solo Jack Nicklaus (1965/1966), Nick Faldo (1989/1990) e Tiger Woods (2001/2002) ci erano infatti riusciti prima di lui.

La vittoria del nordirlandese non è stata scontata: in vantaggio di 6 punti a metà gara, il 36enne dopo il 3o giro si era fatto raggiungere da Cameron Young, che poi nell’ultima tornata si era persino portato avanti di 3 colpi.

Lo statunitense ha infine concluso terzo mentre l’altro americano Scottie Scheffler, vincitore nel 2022 e 2024, si è issato in 2a posizione.