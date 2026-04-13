  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Golf Storico bis di Rory McIlroy al Masters di Augusta

Swisstxt

13.4.2026 - 09:32

McIlroy
McIlroy
KEY

Rory McIlroy ha conquistato il Masters di Augusta centrando una storica doppietta.

SwissTXT

13.04.2026, 09:32

13.04.2026, 09:38

Solo Jack Nicklaus (1965/1966), Nick Faldo (1989/1990) e Tiger Woods (2001/2002) ci erano infatti riusciti prima di lui.

La vittoria del nordirlandese non è stata scontata: in vantaggio di 6 punti a metà gara, il 36enne dopo il 3o giro si era fatto raggiungere da Cameron Young, che poi nell’ultima tornata si era persino portato avanti di 3 colpi.

Lo statunitense ha infine concluso terzo mentre l’altro americano Scottie Scheffler, vincitore nel 2022 e 2024, si è issato in 2a posizione.

I più letti

Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Trump spara a zero su Papa Leone: «È un debole, è in Vaticano grazie a me»
Cesare Cremonini preoccupa i fan: «Ogni giorno è dedicato ad annegare il dolore»
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»

Altre notizie

NBA. La regular season si è conclusa con un’altra impresa di Nikola Jokic, ecco quale

NBALa regular season si è conclusa con un’altra impresa di Nikola Jokic, ecco quale

Nuoto. Campionati svizzeri, Ponti fa suoi i 200m delfino

NuotoCampionati svizzeri, Ponti fa suoi i 200m delfino

Ciclismo. Van Aert beffa Pogacar

CiclismoVan Aert beffa Pogacar