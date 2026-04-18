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Basket Suns e Magic si prendono gli ultimi posti per i playoff NBA

Swisstxt

18.4.2026 - 08:44

Delude Curry
Delude Curry
Reuters

Il tabellone dei playoff NBA è completo.

SwissTXT

18.04.2026, 08:44

18.04.2026, 08:46

A riempire gli ultimi due slot disponibili sono stati i Suns e i Magic, ora accoppiati rispettivamente con i Thunder (primi in Western Conference) e i Pistons (Eastern).

Vincendo 111-96 contro i Warriors, Phoenix ha negato la possibilità di vedere Steph Curry ai playoff: lo specialista di triple, specchio di una squadra arrivata con poche risorse fisiche, ha deluso le aspettative con 17 punti.

Meno tirata la sfida a est, dove Orlando ha raggiunto il postseason battendo 121-90 gli Hornets di Lamelo Ball senza sudare più di quel tanto.

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