Delude Curry Reuters

Il tabellone dei playoff NBA è completo.

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A riempire gli ultimi due slot disponibili sono stati i Suns e i Magic, ora accoppiati rispettivamente con i Thunder (primi in Western Conference) e i Pistons (Eastern).

Vincendo 111-96 contro i Warriors, Phoenix ha negato la possibilità di vedere Steph Curry ai playoff: lo specialista di triple, specchio di una squadra arrivata con poche risorse fisiche, ha deluso le aspettative con 17 punti.

Meno tirata la sfida a est, dove Orlando ha raggiunto il postseason battendo 121-90 gli Hornets di Lamelo Ball senza sudare più di quel tanto.