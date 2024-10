L'arbitro Gianforte spiega: «Ecco perché ho dato il cartellino rosso a Constantin»

La rissa in campo pe ril gol annullato al Sion La partita tra Sion e San Gallo è turbolenta nei minuti di recupero: il presunto gol del 3 a 2 a favore dei vallesani non è valido, si scatena una rissa in campo, che vede protagonisti anche il presidente Christian Constantin e il figlio Barthélémy. 28.10.2024

La partita tra Sion e San Gallo è turbolenta nei minuti di recupero: il presunto gol del 3 a 2 a favore dei vallesani non è valido, si scatena una rissa in campo, che vede protagonisti anche il presidente Christian Constantin e suo figlio Barthélémy. Vengono mostrati diversi cartellini rossi. L'arbitro Nico Gianforte fornisce a blue Sport il suo punto di vista sulla situazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Sion segna un gol all'ultimo minuto contro il San Gallo per il 3-2, ma la rete non viene convalidata perché l'arbitro Nico Gianforte aveva già interrotto il gioco.

Dopo la partita, l'arbitro spiega a blue Sport perché ha fischiato nel bel mezzo di un attacco del Sion e poi ha mostrato diversi cartellini rossi, uno pure a Barthélémy Constantin.

«Quando entrano in campo delle persone che non hanno nulla a che fare con la partita, si beccano un cartellino rosso. Per questo ho seguito le regole», chiarisce Gianforte.

L'arbitro è, suo malgrado, al centro dell'attenzione quando inizia al Tourbillon il 95° minuto. Il Sion sferra un ultimo attacco - e Dejan Djokic segna effettivamente per il 3 a 2, ma la presunta vittoria dei vallesani non c'è perché l'arbitro Nico Gianforte ha interrotto il gioco.

Il motivo? Ci sono stati dei tafferugli nell'area di rigore del Sion. L'attaccante del San Gallo Willem Geubbels si è scontrato con mezza squadra vallesana dopo che Geubbels era finito a terra in seguito a un tackle.

Gianforte ha spiegato a Blue Sport dopo la partita: «Ho deciso di continuare a giocare (dopo il tackle) e mi sono girato. C'è stato un contropiede, ma durante quest'azione ho ricevuto l'indicazione dall'esterno di fermare il gioco perché c'era una rissa. Il fischio è arrivato poco prima del gol».

Ha visto Geubbels e il portiere del Sion Timothy Fayulu strattonarsi. «Questa immagine semplicemente non fa parte del calcio, è gravemente antisportiva ed è per questo che a entrambi è stato mostrato il cartellino rosso», ha detto l'arbitro.

Constantin entra in campo come una furia

Anche l'allenatore in seconda del Sion Benjamin Bertrand ha ricevuto un rosso diretto, entrando in campo come se fosse stato punto da una tarantola e lamentandosi con Gianforte.

Ma non è tutto.

Entrano sul terreno da gioco pure il presidente del Sion Christian Constantin e suo figlio Barthélémy, al quale viene sventolato sotto il naso il rosso dopo aver rimproverato a gran voce l'arbitro.

Il presidente del Sion Christian Constantin e suo figlio Barthélémy si lamentano con l'arbitro Nico Gianforte. Keystone

«Le regole sono chiare. Quando entrano in campo delle persone che non hanno nulla a che fare con la partita, si beccano un cartellino rosso. Per questo ho seguito le regole» spiega Gianforte.

I giocatori del Sion sono però ancora molto frustrati. «Se avessimo iniziato noi [la rissa in campo, ndr], il fischio sarebbe stato giusto, ma sono loro (i sangallesi ndr.) che hanno provocato l'alterco. Forse il contropiede avrebbe dovuto essere giocato fino alla fine», ha dichiarato con rabbia l'allenatore del Sion Didier Tholot a blue Sport. «È molto fastidioso perché penso che avremmo meritato di vincere».

La partita è finita 2-2, lasciando il Sion senza vittoria. Si tratta del settimo pareggio di fila per la squadra vallesana.

