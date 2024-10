Joe Mansueto: «Il titolo al Lugano? È sicuramente un'ambizione»

Il proprietario del Lugano Joe Mansueto, che per la prima volta ha seguito la partita della sua squadra dal vivo a Cornaredo domenica in occasione della bella vittoria sullo Young Boys per 2 a 0, ha risposto alle domande dei media in una conferenza stampa molto attesa. Ecco che cosa ha detto.

Paolo Beretta Paolo Beretta

L'americano Joe Mansueto è l'unico proprietario del FC Lugano dal 13 agosto 2021.

Domenica, il miliardario 68enne ha assistito per la prima volta dal vivo a una partita del club ticinese. E gli è piaciuto molto quello che ha visto.

La squadra dell'allenatore Mattia Croci-Torti ha offerto un'ottima prestazione e ha battuto, come potete vedere nel riassunto in video in fondo all'articolo, i campioni in carica dell'YB per 2 a 0.

Mansueto prende la parola

Nella cornice del LAC il patron bianconero ha sottolineato quanto di buono visto il giorno prima: «Siamo orgogliosi di aver vinto e di come ha giocato la squadra. L’YB è una squadra forte, ma siamo riusciti a gestire al meglio il confronto. Per me è stata una grande esperienza essere a Cornaredo, l’ambiente era eccezionale».

«È bellissimo essere qui a Lugano», dice il proprietario del club parlando della partita di ieri: «È stata una partita emozionante. Ringrazio la squadra per la vittoria, che rende più facile la conferenza stampa di oggi». È stata una dura battaglia e una grande vittoria per l'FC Lugano.

Sognano il titolo a Lugano?

«È sicuramente un'ambizione», chiarisce Mansueto. Negli ultimi anni il miglioramento è stato costante. «Allo stesso tempo, sappiamo che il campionato è molto competitivo. Non sarà facile, ma l'ambizione c'è». Ecco perché il club è stato acquistato.

C'è ancora molto lavoro da fare

Mansueto è soddisfatto del lavoro svolto dal club. «Ma c'è ancora molto da fare», dice il boss del Lugano ed è convinto: «Abbiamo dei leader fantastici qui».

Come spiega Mansueto il suo successo a Lugano?

«Non so esattamente cosa facciano gli altri investitori (in Svizzera). Noi abbiamo avuto la fortuna di avere buone persone nel club. Alla fine, credo che il merito sia delle persone», dice Mansueto, citando tra gli altri Georg Heitz e Mattia Croci-Torti.

«Si tratta anche di mettere insieme i giocatori e gli allenatori giusti».

Cosa spera di ottenere Mansueto dal suo investimento?

«Il calcio non è lo sport più redditizio al momento», dice Mansueto. «Lo vedo come un investimento e spero che in seguito possa dare i suoi frutti. Stiamo anche investendo in un nuovo stadio».

Trump o Harris? Mansueto mantiene un profilo basso

L'ultima domanda riguarda le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che hanno luogo martedì 5 novembre. Interrogato in merito, Mansueto non vuole però rivelare per chi voterà. «Non risponderò a questa domanda», dice ridendo.

Ha solo anticipato che ha già espresso la sua preferenza con il voto anticipato poiché non sarà nel Paese a stelle e strisce la settimana prossima.