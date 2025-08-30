  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Unihockey Lo Zugo United fa sua la Supercoppa vincendo contro il Winterthur

Swisstxt

30.8.2025 - 19:37

Zugo United
Zugo United
KEY

Al termine di un incontro combattutissimo, e dopo l'8-8 dei tempi regolamentari, lo Zugo United dell'unihockey è riuscito a far sua la Supercoppa, vincendo la resistenza del Winterthur.

SwissTXT

30.08.2025, 19:37

30.08.2025, 19:45

Tra le donne il titolo è invece andato al Kloten-Dietlikon, che ha piegato per 5-2 il Coira United.

Nel basket, secondo ko in altrettanti match per la Slovenia ai CE, questo forse più preventivabile rispetto a quello contro la Polonia nella gara d’esordio.

Nonostante un Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, gli sloveni si sono dovuti arrendere alla favoritissima Francia per 103-95. I transalpini restano così a punteggio pieno nel Gruppo D.

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Ritrovato il corpo del padre che si era tuffato nel Lago di Como per salvare i suoi figli

Altre notizie

Ottava tappa della Vuelta. Philipsen fa festa a Saragozza

Ottava tappa della VueltaPhilipsen fa festa a Saragozza

Mollis (Canton Glarona). Sorpresa alla Festa federale di lotta svizzera: Schlegel Werner protagonista della prima giornata

Mollis (Canton Glarona)Sorpresa alla Festa federale di lotta svizzera: Schlegel Werner protagonista della prima giornata

Belgio. Secondo oro per Céline van Till ai Mondiali di paraciclismo

BelgioSecondo oro per Céline van Till ai Mondiali di paraciclismo