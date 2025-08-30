Al termine di un incontro combattutissimo, e dopo l'8-8 dei tempi regolamentari, lo Zugo United dell'unihockey è riuscito a far sua la Supercoppa, vincendo la resistenza del Winterthur.
Tra le donne il titolo è invece andato al Kloten-Dietlikon, che ha piegato per 5-2 il Coira United.
Nel basket, secondo ko in altrettanti match per la Slovenia ai CE, questo forse più preventivabile rispetto a quello contro la Polonia nella gara d’esordio.
Nonostante un Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, gli sloveni si sono dovuti arrendere alla favoritissima Francia per 103-95. I transalpini restano così a punteggio pieno nel Gruppo D.