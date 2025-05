Anny Wu Imago

La squadra svizzera ha ottenuto il 15o posto nella prova a squadre femminile dell’Europeo in corso a Lipsia.

Swisstxt

La vittoria è andata per il secondo anno consecutivo all’Italia, che ha preceduto sul podio Germania e Francia.

Per quanto riguarda i risultati individuali, solo Wu è riuscita a conquistare l’accesso per una finale individuale, con l’argoviese che parteciperà alla gara che assegnerà le medaglie del concorso completo, in programma giovedì.

Le altre componenti del quintetto rossocrociato, ovvero Hartmann, Pennisi, Raffin e Wildi, hanno tutte chiuso lontane da un posto tra le migliori.