E' iniziato male il torneo di qualificazione alle Olimpiadi per la Svizzera del basket 3x3.

Molteni, Martin, Lehmann e Dubas sono infatti stati sconfitti per 22-15 dai Paesi Bassi e dovranno ora vincere contro Austria e Hong Kong per sperare di poter accedere a Parigi tramite questa competizione. Così non dovesse essere, i rossocrociati avrebbero un'ultima chance tra il 16 e il 19 maggio in Ungheria.

