Saranno i Paesi Bassi l'avversaria della Svizzera negli ottavi di finale dell'EuroVolley.

Qualificatesi martedì senza giocare, le rossocrociate sono scese in campo nell'ultimo match del girone B mercoledì con l'unica incognita della sfidante. Partite forte, le elvetiche sono però state battute in rimonta per 3-1 (21-25 25-23 25-17 25-13) dalla Bulgaria e il risultato ha fatto sì che incroceranno il cammino delle olandesi, vincitrici del Gruppo D. Per Storck e compagne il match che può valere i quarti di finale è in programma domenica a Firenze.

