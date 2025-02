Ducommun KEY

Grazie al netto successo per 85-54 sull'Irlanda, la Svizzera ha ottenuto il pass per la seconda fase delle prequalificazioni ai Mondiali del 2027.

Solcà (3'20» sul parquet per lui) e compagni non hanno lasciato scampo agli avversari, dominati tutto il match. Ora i rossocrociati, insieme alle altre due prime dei gironi del primo turno e alla miglior seconda, si uniranno alle otto eliminate dalle qualificazioni per EuroBasket 2025. I 12 team si divideranno in quattro gruppi da tre e le migliori due di ogni girone andranno alle qualificazioni vere e proprie.