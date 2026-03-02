La matematica ancora non la condanna, ma la Svizzera ha visto di fatto svanire il sogno di raggiungere la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027.
Con la sconfitta per 91-60 rimediata a Kriens contro la Bosnia-Erzegovina, la quarta in quattro partite nel Gruppo C, gli elvetici sono infatti rimasti all’ultimo posto con 4 punti e a 2 lunghezze di distanza dalla terza piazza, sinonimo di passaggio del turno.
Nella prima parte di confronto gli svizzeri non hanno sfigurato, ma nei secondi 20' di gioco si è vista tutta la superiorità dei bosniaci.