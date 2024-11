La selezione elvetica KEY

Non si può dire che non ci abbia provato, ma in semifinale la Svizzera dello skip Yannick Schwaller si è inchinata 10-8 all'extra end alla Scozia, che ha giocato un incontro tatticamente molto accorto.

Swisstxt

Gli elvetici si giocheranno il bronzo contro la Norvegia, battuta 8-2 dalla Germania, che torna così in finale per la prima volta dal 2004.

Swisstxt