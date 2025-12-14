Gerig ha segnato il 2-0 a porta vuota. KEYSTONE

Per la seconda volta della sua storia la Svizzera è campione del mondo di unihockey femminile.

SwissTXT Swisstxt

Nella finalissima di Ostrava le rossocrociate hanno sconfitto 2-0 la Cechia padrona di casa, conquistando la medaglia d'oro a 20 anni di distanza dall'ultima.

Decisivi, in una partita che ha visto le elvetiche difendersi con ordine e grinta, sono stati il gol di Stettler al 12'14" e quello a porta vuota di Gerig al 59'22". La Svizzera era stata l'ultima squadra a vincere i Mondiali prima dei 9 successi consecutivi della Svezia, eliminata sabato proprio dalle elvetiche.