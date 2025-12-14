  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali femminili di Unihockey La Svizzera batte la Cechia e si laurea campione del mondo! 

Swisstxt

14.12.2025 - 18:02

Gerig ha segnato il 2-0 a porta vuota.
Gerig ha segnato il 2-0 a porta vuota.
KEYSTONE

Per la seconda volta della sua storia la Svizzera è campione del mondo di unihockey femminile.

SwissTXT

14.12.2025, 18:02

14.12.2025, 18:24

Nella finalissima di Ostrava le rossocrociate hanno sconfitto 2-0 la Cechia padrona di casa, conquistando la medaglia d'oro a 20 anni di distanza dall'ultima.

Decisivi, in una partita che ha visto le elvetiche difendersi con ordine e grinta, sono stati il gol di Stettler al 12'14" e quello a porta vuota di Gerig al 59'22". La Svizzera era stata l'ultima squadra a vincere i Mondiali prima dei 9 successi consecutivi della Svezia, eliminata sabato proprio dalle elvetiche.

I più letti

Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Un 30enne falsifica un ordine di marcia, ma fallisce per una svista
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Altre notizie

Basket. Il Massagno sconfitto a Monthey

BasketIl Massagno sconfitto a Monthey

Equitazione. Farrington trionfa per la seconda volta in carriera al Grand Prix di Ginevra

EquitazioneFarrington trionfa per la seconda volta in carriera al Grand Prix di Ginevra

Atletica. Lobalu di bronzo agli Europei di cross

AtleticaLobalu di bronzo agli Europei di cross