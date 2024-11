Grande gioia per le rossocrociate. KEYSTONE

Favorita alla vigilia anche in virtù del titolo conquistato lo scorso anno in Scozia ad Aberdeen, la nazionale svizzera di curling si è confermata in campo femminile agli Europei di Lohja, in Finlandia.

Grazie ad una finale pressoché perfetta, Tirinzoni e compagne hanno sconfitto con il punteggio di 8-4 la temibile Svezia, già battuta per 7-5 nel corso del round robin.

Partite fortissimo approfittando anche di alcuni errori del team della skip Hasselborg, le rossocrociate si sono portate sul 3-0 nel giro dei primi due end, per poi concedere qualcosa solo nel quarto, sesto e ottavo end.

