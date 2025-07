Maxibasket rsi.ch

A Bellinzona la Svizzera over 30 femminile ha conquistato uno storico titolo mondiale nel Maxibasket.

Swisstxt

Le elvetiche hanno sconfitto il Cile per 50-48 e si sono messe al collo la prima medaglia rossocrociata nella storia della competizione, giunta alla 17a edizione. -La Nazionale U19 ha chiuso l'ottimo Mondiale disputato a Losanna all'8o posto. Nelle sfide di piazzamento i rossocrociati sono stati sconfitti prima dal Canada (93-61) e poi da Israele (79-68). Oliver Sassella non è sceso in campo per gli ultimi due incontri a causa di un risentimento muscolare.