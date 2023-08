Gli elvetici festeggiano. Keystone

Avvio brillante per i biker elvetici del Cross-Country alla Coppa del Mondo in Scozia. La giovane squadra, guidata dal fenomeno Nino Schurter, conquista l'oro nella gara a squadre, superando Francia e Danimarca.

Oltre al grande Schurter e alla campionessa Linda Indergand, la squadra svizzera Under 23 ha visto brillare Dario Lillo e Ronja Blöchlinger, mentre tra i junior hanno spiccato Nicolas Halter e Anina Hutter.

La giovanissima Hutter, 18enne del Canton Grigioni, ha concluso una formidabile rimonta, passando dalla terza alla prima posizione, consegnando così il testimone a Schurter con un vantaggio di 8 secondi sull'Austria e di 13 sulla Francia.

Schurter, più volte campione mondiale, ha difeso con maestria la sua posizione, arrivando al traguardo con un vantaggio di nove secondi sui francesi, che si sono piazzati al secondo posto.

Nel frattempo, la Danimarca, in un acceso duello con il Canada, ha conquistato la medaglia di bronzo, lasciando l'Austria a bocca assciutta.

Gli svizzeri, dunque, difendono con onore il titolo conquistato l'anno precedente. Hutter, Blöchlinger, Lillo e Schurter avevano già trionfato dodici mesi fa a Les Gets, in Francia. Questo oro rappresenta l'ottava medaglia d'oro per la Svizzera in questa specialità introdotta nel 1999, anche se, va detto, non è una disciplina olimpica.

sda