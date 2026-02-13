Albin
Imago
La delegazione svizzera continua a brillare agli Europei di Monteceneri.
Dopo l’incetta di medaglie di ieri nello short track, i rossocrociati hanno trionfato nella staffetta mista di cross-country precedendo l’Italia (+1'58") e la Danimarca (+4'34").
La squadra elvetica formata da Nicolas Halter (U23), Men Gygax (junior), Ronja Blöchlinger (Élite), Anina Hütter (U23), Anja Grossmann (junior) e Vital Albin (Élite) ha fatto corsa in testa dall’inizio alla fine dalla gara.
Dall’introduzione della prova nel 2002 si tratta dell’ottavo titolo per la Svizzera, la prima dal 2019.