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Sport invernali Svizzera in finale ai Mondiali di curling

Swisstxt

22.3.2026 - 07:09

Xenia Schwaller
Xenia Schwaller
KEYSTONE

La Svizzera continua a vivere sulla sua nuvoletta ai Mondiali di curling femminile in corso a Calgary.

SwissTXT

22.03.2026, 07:09

22.03.2026, 08:17

Il team guidato da Xenia Schwaller si è imposto per 8-5 in semifinale sulla Svezia e ora si giocherà l'oro contro il Canada.

Le elvetiche contro le svedesi hanno fatto la differenza nel sesto end, quando hanno conquistato tre punti in un colpo solo, per ottenere la 12a vittoria consecutiva e puntare al titolo che alle rossocrociate manca dal 2023.

Nella fase preliminare le rossocrociate si erano imposte contro le padrone di casa di Kerri Einarson nel 7o incontro per 6-5 all’extra end.

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