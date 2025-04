Esultanza

La Svizzera del curling è in finale dei Mondiali maschili di Moose Jaw.

Swisstxt

Lo skip Yannick Schwaller e i suoi compagni hanno infatti superato in semifinale la sorprendente Cina per 7-3 e dopo ben 22 anni il team rossocrociato torna a giocare per l’oro. Era il 2003 quando gli elvetici di Ralph Stoeckli si dovettero inchinare al Canada e da allora la Svizzera non ha più disputato finali. Nella sfida più importante Schwaller e soci sfideranno la Scozia, capace di battere nei quarti 8-7 la Svezia e in semifinale i padroni di casa del Canada per 7-4.