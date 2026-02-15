  1. Clienti privati
Hockey Svizzera-Italia al playoff

Swisstxt

16.2.2026 - 00:02

Svizzera
Svizzera
KEY

La Svizzera affronterà l'Italia al playoff per un posto nei quarti di finale, dove in caso di successo sfiderebbe la Finlandia.

SwissTXT

16.02.2026, 00:02

16.02.2026, 00:04

I padroni di casa, che hanno perso Kostner per una frattura a un pollice e il cui torneo è finito, sulla carta sono un avversario certamento abbordabile per gli elvetici. Si prospetta invece più ostico l'eventuale incontro con i campioni olimpici in carica, che vantano nel roster solo giocatori di NHL ad eccezione dello zurighese Lehtonen. Gli altri accoppiamenti vedranno opposti Svezia-Lettonia, Cechia-Danimarca e Germania Francia.

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Thun – Sion 1:0

Thun – Sion 1:0

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Thun – Sion 1:0

Thun – Sion 1:0

