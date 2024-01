Svizzera-Germania KEY

ambito del Gruppo A, ma i rossocrociati possono consolarsi per aver preso parte a un evento storico.

L’Europeo di pallamano della Svizzera si è aperto con una logica sconfitta contro la Germania per 27-14 nell’ L’incontro tra i padroni di casa e gli elvetici ha infatti stabilito un nuovo record del mondo indoor di spettatori per questo sport, con 53’586 persone che si sono accomodate sulle tribune della Duesseldorfer Fussball-Arena, lo stadio di calcio di Duesseldorf per l'occasione col tetto chiuso. Gli svizzeri nel prossimo incontro se la vedranno con la Francia.

Swisstxt