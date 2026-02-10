  1. Clienti privati
Hockey Svizzera ko con la Finlandia

Swisstxt

10.2.2026 - 23:21

Svizzera Finlandia
Svizzera Finlandia
KEY

Terza sconfitta di fila per la Svizzera, battuta dalla Finlandia per 3-1.

SwissTXT

10.02.2026, 23:21

10.02.2026, 23:30

Come nelle sfide con Canada e USA, le elvetiche hanno a tratti mostrato buone cose, concedendo però troppo alle rivali, che probabilmente ritroveranno ai quarti di finale. Prive della capitana Stalder, colpita da un disco alla testa nel warm up, le rossocrociate hanno perlomeno ritrovato la via del gol grazie a Mueller, che ha messo fine a un digiuno di 157'. Gli Stati Uniti hanno intanto dimostrato in modo impressionante di volersi riprendere il titolo travolgendo per 5-0 il Canada campione in carica.

