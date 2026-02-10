Svizzera Finlandia KEY

Terza sconfitta di fila per la Svizzera, battuta dalla Finlandia per 3-1.

SwissTXT Swisstxt

Come nelle sfide con Canada e USA, le elvetiche hanno a tratti mostrato buone cose, concedendo però troppo alle rivali, che probabilmente ritroveranno ai quarti di finale. Prive della capitana Stalder, colpita da un disco alla testa nel warm up, le rossocrociate hanno perlomeno ritrovato la via del gol grazie a Mueller, che ha messo fine a un digiuno di 157'. Gli Stati Uniti hanno intanto dimostrato in modo impressionante di volersi riprendere il titolo travolgendo per 5-0 il Canada campione in carica.