Ranisavljevic KEY

Come contro la Grecia, la Svizzera ha tenuto testa alla Turchia nel secondo impegno degli Europei di basket femminile, cedendo infine per 91-67.

Swisstxt

Troppo il divario fisico tra le due squadre, esemplificato dal 54-25 ai rimbalzi in favore delle turche. Le elvetiche hanno pagato di nuovo un inizio di match difficile, che ha visto le avversarie andare in poco tempo sul 18-5. Col passare dei minuti però le rossocrociate, anche grazie ai canestri di Ranisavljevic e Fora (14 e 8 punti per le ticinesi) si sono portate fin sul -10 a 7' dal termine, prima del nuovo allungo delle turche.