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Volley Svizzera non ancora ai CE

Swisstxt

21.6.2026 - 20:44

Coach Serramalera e i suoi uomini, così come le rossocrociate, ci riproveranno l'anno prossimo
Coach Serramalera e i suoi uomini, così come le rossocrociate, ci riproveranno l'anno prossimo
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Le Nazionali svizzere di pallavolo maschile e femminile non si sono ancora qualificate agli Europei del 2028.

SwissTXT

21.06.2026, 20:44

Nonostante cinque vittorie consecutive e una sola sconfitta, entrambe le squadre non hanno raggiunto i primi quattro posti della European League 2026. Gli uomini hanno battuto 3-0 la Norvegia in trasferta, ma si sono classificati settimi. Le donne hanno sconfitto 3-0 Israele in Macedonia del Nord, chiudendo quinte. Le due Nazionali avranno una nuova opportunità nella European League del 2027. Prima però gli uomini disputeranno gli Europei di quest'anno.

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