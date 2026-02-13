Il tecnico greco e la Federazione hanno deciso di comune accordo al termine della campagna di qualificazione ai Mondiali. Il 51enne ha permesso alla Svizzera di crescere, ritrovando competitività e spirito di gruppo.

Sotto la sua direzione sono arrivate prestazioni di buon livello e alcuni risultati positivi. La Nazionale ha appena concluso la sua prima storica campagna per le qualificazioni mondiali.

Nonostante le 6 sconfitte contro Serbia, Turchia e Bosnia, ha mostrato di poter rivaleggiare.