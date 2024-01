Papatheodorou KEY

allenatore della Nazionale Ilias Papatheodorou.

Swiss Basketball ha annunciato di aver prolungato fino al 2027 il contratto dell’ Il greco dirigerà dunque la Svizzera fino alla prossima Coppa del Mondo, che si terrà in Qatar. Il percorso dei rossocrociati in vista della rassegna iridata inizierà con le pre-qualificazioni, che prenderanno il via il prossimo 22 febbrario a Friborgo con la sfida all’Azerbaigian.

Swisstxt