Pallavolo Svizzera qualificata per gli Europei 2026

13.8.2025 - 21:29

La Svizzera vola
KEY

Con una grande e solida prestazione ad Alicante, la Svizzera ha battuto 3-0 la Spagna assicurandosi il biglietto per la fase finale degli Europei 2026 con una partita d'anticipo sulla fine delle qualificazioni nel Gruppo E.

13.08.2025, 21:29

Gli elvetici infatti sono già sicuri prima di affrontare la Svezia di finire al primo posto del girone o almeno tra le migliori 5 seconde dei 7 gironi di qualificazione.

L'ultima sfida contro gli scandinavi, battuti 3-2 all'andata, servirà solo per assegnare il simbolico, a questo punto, primo posto e dividere le due Nazionali, ora appaiate in testa.

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Super Cup 2025

13.08.2025

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 1° turno | stagione 25/26

13.08.2025

Lugano – Basilea 3:1

Super League | 3° turno | stagione 25/26

10.08.2025

