La Svizzera vola KEY

Con una grande e solida prestazione ad Alicante, la Svizzera ha battuto 3-0 la Spagna assicurandosi il biglietto per la fase finale degli Europei 2026 con una partita d'anticipo sulla fine delle qualificazioni nel Gruppo E.

SwissTXT Swisstxt

Gli elvetici infatti sono già sicuri prima di affrontare la Svezia di finire al primo posto del girone o almeno tra le migliori 5 seconde dei 7 gironi di qualificazione.

L'ultima sfida contro gli scandinavi, battuti 3-2 all'andata, servirà solo per assegnare il simbolico, a questo punto, primo posto e dividere le due Nazionali, ora appaiate in testa.