Niente da fare per la Svizzera nella seconda sfida del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali.

Beffati dalla Serbia all'esordio, questa volta i rossocrociati hanno perso 85-60 contro i vicecampioni d'Europa della Turchia sul parquet di Friborgo.

La selezione di coach Papatheodorou sono rimasti attaccati all'avversario fino a metà del secondo quarto (21-28) poi Saybir (19 punti), Kokmarz (12) e compagni hanno preso il largo. In casa rossocrociata l'unico ad andare in doppia cifra è stato Fofana, autore di 17 punti. Il ticinese Solcà ne ha dal canto suo messi a referto 8.