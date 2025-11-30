  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket Svizzera stesa dalla Turchia nelle qualificazioni ai Mondiali

Swisstxt

30.11.2025 - 19:02

Fofana
Fofana
KEYSTONE

Niente da fare per la Svizzera nella seconda sfida del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali.

SwissTXT

30.11.2025, 19:02

30.11.2025, 19:05

Beffati dalla Serbia all'esordio, questa volta i rossocrociati hanno perso 85-60 contro i vicecampioni d'Europa della Turchia sul parquet di Friborgo.

La selezione di coach Papatheodorou sono rimasti attaccati all'avversario fino a metà del secondo quarto (21-28) poi Saybir (19 punti), Kokmarz (12) e compagni hanno preso il largo. In casa rossocrociata l'unico ad andare in doppia cifra è stato Fofana, autore di 17 punti. Il ticinese Solcà ne ha dal canto suo messi a referto 8.

I più letti

Il caos al concorso di Miss Universo 2025 non si placa
Un candidato dell'AfD si esprime come Hitler, esplode la polemica nel dibattito politico
Gerry Scotti rilancia «Chi vuol essere milionario – Il Torneo»
Sonora bocciatura per l'Iniziativa per il futuro: i «no» sono stati il 78,3%
Fra Usa e Ucraina «colloqui tosti, ma costruttivi» : ecco come procedono i negoziati

Video

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Super League | 15° turno | stagione 25/26

30.11.2025

Basilea – San Gallo 0:0

Basilea – San Gallo 0:0

Super League | 15° turno | stagione 25/26

30.11.2025

Yverdon – Carouge 2:0

Yverdon – Carouge 2:0

Challenge League | 15° turno | stagione 25/26

30.11.2025

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Basilea – San Gallo 0:0

Basilea – San Gallo 0:0

Yverdon – Carouge 2:0

Yverdon – Carouge 2:0

Più video

Altre notizie

Brevi. Nina Christen si ritira

BreviNina Christen si ritira

Peccato. È terminata agli ottavi l’avventura del Roller Biasca nel WSE Trophy

PeccatoÈ terminata agli ottavi l’avventura del Roller Biasca nel WSE Trophy

Il team di Schwaller. La Svizzera arriva seconda agli Europei maschili di curling

Il team di SchwallerLa Svizzera arriva seconda agli Europei maschili di curling