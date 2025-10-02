Svizzera Imago

La Svizzera ha dovuto accontentarsi del bronzo nella staffetta mista a squadre degli Europei in corso in Francia.

Come in occasione dei Mondiali di Kigali, quando Marlen Reusser aveva dovuto cambiare la bicicletta, gli elvetici sono stati colpiti da un problema tecnico, occorso questa volta a Stefan Kueng.

Jan Christen e Mauro Schimd hanno rallentato per attendere il turgoviese, ma la rimonta rossocrociata non è riuscita neanche con l'aiuto del terzetto composto dalla stessa Reusser, Noemi Rueegg e Jasmin Liechti.

Il titolo è andato alla Francia davanti all’Italia campione uscente.