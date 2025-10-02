  1. Clienti privati
Francia Svizzera terza nella staffetta mista a squadre degli Europei

Swisstxt

2.10.2025 - 16:40

Svizzera
Svizzera
Imago

La Svizzera ha dovuto accontentarsi del bronzo nella staffetta mista a squadre degli Europei in corso in Francia.

SwissTXT

02.10.2025, 16:40

02.10.2025, 16:45

Come in occasione dei Mondiali di Kigali, quando Marlen Reusser aveva dovuto cambiare la bicicletta, gli elvetici sono stati colpiti da un problema tecnico, occorso questa volta a Stefan Kueng.

Jan Christen e Mauro Schimd hanno rallentato per attendere il turgoviese, ma la rimonta rossocrociata non è riuscita neanche con l'aiuto del terzetto composto dalla stessa Reusser, Noemi Rueegg e Jasmin Liechti.

Il titolo è andato alla Francia davanti all’Italia campione uscente.

