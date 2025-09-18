  1. Clienti privati
Atletica La Svizzera vuole gli Europei d'atletica U20 E U23 2030

Swisstxt

18.9.2025 - 08:50

Christoph Seiler
Christoph Seiler
KEY

La Svizzera punta a organizzare gli Europei di atletica élite, U23 e U20 per dare un’ulteriore spinta al movimento rossocrociato: è quanto ha annunciato Christoph Seiler, presidente di Swiss Athletics, a Tokyo.

SwissTXT

18.09.2025, 08:50

18.09.2025, 09:01

L’obiettivo è quello di ospitare gli Europei U23 e U20 a Losanna nel 2029, e gli assoluti nel 2030 a Zurigo, ciò che vorrebbe dire organizzarli nell’ambito della rassegna continentale multidisciplina come a Berlino-Glasgow nel 2018 e a Monaco di Baviera nel 2022.

La prossima edizione del 2026 invece dovrebbe svolgersi tra Birmingham e Parigi.

