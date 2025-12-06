KEY

Weekend senza podi ma con buoni segnali per gli svizzeri in Coppa del Mondo di freestyle e snowboard in Cina.

SwissTXT Swisstxt

A Pechino Kim Gubser ha chiuso quinto nel big air freestyle, a soli quattro punti dal terzo posto, mentre Anouk Andraska è arrivata settima nella gara vinta dalla finlandese Anni Karava.

Nel gigante parallelo di snowboard andato in scena a Mylin, i rossocrociati Julie Zogg, alla sua ultima stagione, e Dario Caviezel si sono entrambi classificati al quinto posto nelle gare dominate dagli italiani con i successi di Maurizio Bormolini tra gli uomini e Lucia Dalmasso tra le donne.