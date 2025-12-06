  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In Cina Coppa del Mondo di freestyle e snowboard, Svizzeri giù dal podio

Swisstxt

6.12.2025 - 13:08

KEY

Weekend senza podi ma con buoni segnali per gli svizzeri in Coppa del Mondo di freestyle e snowboard in Cina.

SwissTXT

06.12.2025, 13:08

06.12.2025, 13:26

A Pechino Kim Gubser ha chiuso quinto nel big air freestyle, a soli quattro punti dal terzo posto, mentre Anouk Andraska è arrivata settima nella gara vinta dalla finlandese Anni Karava.

Nel gigante parallelo di snowboard andato in scena a Mylin, i rossocrociati Julie Zogg, alla sua ultima stagione, e Dario Caviezel si sono entrambi classificati al quinto posto nelle gare dominate dagli italiani con i successi di Maurizio Bormolini tra gli uomini e Lucia Dalmasso tra le donne.

I più letti

Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Alberi di Natale: ecco qual è il preferito dagli svizzeri
L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
È quasi tempo di acquistare la nuova vignetta autostradale, ma... attenti alle truffe
Rabbia di Elodie contro un fotografo, ecco perché

Altre notizie

Europei. Noè Ponti si qualifica per le semifinali dei 200m delfino

EuropeiNoè Ponti si qualifica per le semifinali dei 200m delfino

Milano Cortina 2026. Al via il viaggio della Fiamma olimpica

Milano Cortina 2026Al via il viaggio della Fiamma olimpica

Basket. NBA, Durant supera quota 31'000 punti

BasketNBA, Durant supera quota 31'000 punti