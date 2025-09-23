  1. Clienti privati
Ciclismo Gli svizzeri concludono male la cronometro juniori ai Mondiali di Kigali

Swisstxt

23.9.2025 - 16:57

L'arrivo di Gian Müller
rsi.ch

Gian Mueller e Tom Stirnimann hanno chiuso rispettivamente 32o (+2’49") e 33o (+2’57") nella cronometro iridata juniori (atleti che compiono 17 e 18 anni durante l’anno solare).

23.09.2025, 16:57

23.09.2025, 17:03

Il migliore lungo i 22,6km attorno a Kigali è stato l’olandese Michel Muoris, che ha preceduto di 6'' lo statunitense Ashlin Barry e di 8'' il belga Seff Van Kerckhove.

Nella gara femminile, priva di elvetiche, il successo è andato a Megan Arens: l’olandese ha percorso i 18,3km in 25’47'' rifilando più di mezzo minuto alla spagnola Paula Ostiz (+35") e alla norvegese Oda Aune Gissinger (+37").

