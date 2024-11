Il duo francese composto da Léo Saladino e Morgane Osyssek ha conquistato la Swiss Cup di Zurigo.

Swisstxt

I transalpini hanno sconfitto in finale con il risultato di 27,550 a 26,200 la coppia formata dall’elvetico Christian Baumann, all’ultima competizione della carriera, e dall’algerina Kaylia Nemour, campionessa olimpica alle parallele e vincitrice del Memorial Gander. Per quanto riguarda gli altri rossocrociati in gara all’Hallenstadion, 6o posto per il team di Anny Wu e Florian Langenegger, mentre hanno chiuso in 10a e ultima posizione Stefanie Siegenthaler e Luca Giubellini.

Swisstxt