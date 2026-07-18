Ciclismo
Tadej Pogacar cala il poker al Tour de France
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar, già ampiamente in giallo, è andato a prendersi anche la 14a tappa del Tour de France - la sua quarta in quest’edizione - a Le Markestein con un ennesimo guizzo in solitaria frutto di uno strappo in salita.
La frazione con partenza da Mulhouse presentava diversi saliscendi che hanno dato vita a vari tentativi di fuga, con l'ultimo ripreso sull'ascesa conclusiva.
Lo sloveno a 7km dal traguardo ha rotto gli indugi, lasciando sul posto tutti gli avversari. Per il 27enne di Klanec si tratta già del 25o successo in carriera alla Grande Boucle.