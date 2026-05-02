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Ciclismo Tadej Pogacar domina la quarta tappa del Tour de Romandie

Swisstxt

2.5.2026 - 16:07

Pogacar
Pogacar
Keystone

Tadej Pogacar ha annientato la concorrenza nella quarta tappa del Tour de Romandie e ha messo una seria ipoteca sulla maglia gialla finale.

SwissTXT

02.05.2026, 16:07

02.05.2026, 16:12

Nella frazione di 150km tra Broc e Charmey, contraddistinta da ben quattro Gran Premi della Montagna, lo sloveno ha fatto la voce grossa sull’ultima salita, quella al passo dello Jaun, terminata per primo dopo aver ricucito uno svantaggio di oltre 1’ sui fuggitivi, Roglic e Paret-Peintre, per poi arrivare da solo al traguardo.

L'ultimo ad arrendersi è stato Lipowitz, che ha poi chiuso con 16" di svantaggio, terzo ha chiuso Martinez.

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