Presente anche Ditaji Kambundji, oro iridato nei 100m ostacoli KEY

atletica mondiale con GalAthletics, nuovo capitolo della gloriosa storia del Galà dei Castelli.

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Dopo un anno di pausa, il 30 agosto a partire dalle 17h00 Bellinzona tornerà al centro dell’ Ditaji Kambundji, detentrice del titolo iridato, sarà ad esempio in gara nei 100m ostacoli, mentre Audrey Werro, recentemente diventata la terza donna nella storia a correre sotto l’1'54%, disputerà gli 800m. Il pubblico che non mancherà di accorrere al Comunale potrà ammirare anche Mujinga Kambundji, al rientro dopo la maternità, Angelica Moser e i ticinesi Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani.