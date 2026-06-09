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A fine agosto Tanti campioni a GalAthletics di Bellinzona, dalle sorelle Kambundji alla nuova star Werro

Swisstxt

9.6.2026 - 12:02

Presente anche Ditaji Kambundji, oro iridato nei 100m ostacoli
Presente anche Ditaji Kambundji, oro iridato nei 100m ostacoli
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Dopo un anno di pausa, il 30 agosto a partire dalle 17h00 Bellinzona tornerà al centro dell’atletica mondiale con GalAthletics, nuovo capitolo della gloriosa storia del Galà dei Castelli.

SwissTXT

09.06.2026, 12:02

09.06.2026, 14:33

Ditaji Kambundji, detentrice del titolo iridato, sarà ad esempio in gara nei 100m ostacoli, mentre Audrey Werro, recentemente diventata la terza donna nella storia a correre sotto l’1'54%, disputerà gli 800m.

Il pubblico che non mancherà di accorrere al Comunale potrà ammirare anche Mujinga Kambundji, al rientro dopo la maternità, Angelica Moser e i ticinesi Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani.

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