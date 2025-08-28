L'esultanza dello spagnolo KEY

Due vittorie in due giorni alla Vuelta per la UAE, vittoriosa oggi nella sesta tappa con un grande Jay Vine.

Come spesso accaduto le strade spagnole – che oggi hanno portato la carovana da Olot a Pal (Andorra) dopo 170km – hanno ispirato l’australiano, colui che tra gli altri nove attaccanti di giornata ha avuto la gamba migliore.

Tra questi figurava anche Torstein Traeen, nuovo leader della corsa grazie al secondo posto (+52"). Jonas Vingegaard si è limitato infatti a controllare gli attacchi dei rivali (Ciccone e Almeida) e ha ceduto la maglia rossa al 30enne norvegese.