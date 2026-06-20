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Ciclismo Tappa e maglia per Marlen Reusser al Tour de Suisse

Swisstxt

20.6.2026 - 13:08

Marlen Reusser
Marlen Reusser
KEYSTONE

Marlen Reusser ha vinto la quarta tappa del Tour de Suisse femminile, una cronometro di 23,8 km ad Aarburg.

SwissTXT

20.06.2026, 13:08

20.06.2026, 13:24

L'elvetica ha conquistato anche la maglia gialla di leader della classifica generale. La bernese ha inflitto un distacco di 1'04" a Elisa Longo Borghini, quinta, e partirà domenica con 9" di vantaggio sull'italiana nell'ultima frazione con arrivo in salita a Villars-sur-Ollon.

La britannica Zoe Baeckstedt è arrivata seconda a 11" da Reusser. Terza l'olandese Loes Adegeest a 54". Steffi Haeberlin è scesa dal quarto all'ottavo posto in classifica generale.

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