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Giro d'Italia Il tappone dolomitico va allo statunitense Sepp Kuss

Swisstxt

29.5.2026 - 17:50

Sepp Kuss
Sepp Kuss
Reuters

Sepp Kuss ha vinto la 19a tappa del Giro d'Italia, 151km da Feltre ad Alleghe con 5000m di dislivello. Il corridore della Visma ha preceduto Derek Gee e Giulio Ciccone.

SwissTXT

29.05.2026, 17:50

29.05.2026, 18:01

Jonas Vingegaard ha controllato l'attacco di Felix Gall, mentre Thymen Arensman ha perso il terzo posto a favore di Jay Hindley.

Ciccone ha guidato la fuga di giornata conquistando la maglia azzurra di miglior scalatore. L'italiano è passato per primo sui primi quattro GPM, compresa la Cima Coppi al Passo Giau.

Jhonatan Narvaez, vincitore di tre tappe, ha abbandonato a causa di una caduta avvenuta ieri tornando al bus

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