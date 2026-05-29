Sepp Kuss Reuters

Sepp Kuss ha vinto la 19a tappa del Giro d'Italia, 151km da Feltre ad Alleghe con 5000m di dislivello. Il corridore della Visma ha preceduto Derek Gee e Giulio Ciccone.

SwissTXT Swisstxt

Jonas Vingegaard ha controllato l'attacco di Felix Gall, mentre Thymen Arensman ha perso il terzo posto a favore di Jay Hindley.

Ciccone ha guidato la fuga di giornata conquistando la maglia azzurra di miglior scalatore. L'italiano è passato per primo sui primi quattro GPM, compresa la Cima Coppi al Passo Giau.

Jhonatan Narvaez, vincitore di tre tappe, ha abbandonato a causa di una caduta avvenuta ieri tornando al bus