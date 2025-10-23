Qualche informazione preliminare (come la città che ospiterà il Grand Départ, Barcellona) era nota già da tempo, ma da oggi il percorso del Tour de France 2026 non ha più segreti.
Per l’edizione numero 113 (che si svilupperà tra il 4 e il 26 luglio, lungo 21 tappe) si è materializzato un attesissimo ritorno: quattro anni dopo, la mitica Alpe d’Huez tornerà protagonista accogliendo non uno, bensì due arrivi consecutivi nelle giornate finali.
In campo femminile, invece, occhi sulla Romandia, teatro della frazione inaugurale (Losanna-Losanna) e di quella immediatamente successiva, Aigle-Ginevra.