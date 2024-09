Demi Vollering ha vinto la 2a tappa del Tour de Romandie battendo nello sprint in salita la compagna di squadra Lotte Kopecky, nuova leader della corsa.

Swisstxt

Sul traguardo di Vercorin, al termine dell'ascesa conclusiva di 10km, la grande favorita per il successo finale e vincitrice dello scorso anno si è imposta per pochi centimetri sulla campionessa del mondo. Linda Zanetti ha chiuso in 61a posizione.

Swisstxt