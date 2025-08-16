  1. Clienti privati
Tour de Romandie La ginevrina Elise Chabbey si aggiudica la seconda tappa 

Swisstxt

16.8.2025 - 14:39

KEY

La 2a giornata del Tour de Romandie femminile è stata una giornata da ricordare per la Svizzera, visto che al termine dei 123,2km da Conthey a La Tzoumaz la beniamina di casa Elise Chabbey ha conquistato il suo primo successo nel World Tour.

SwissTXT

16.08.2025, 14:39

16.08.2025, 14:45

La frazione odierna si è decisa nella salita finale, lunga 13km e con un dislivello di quasi 1’000m.

Chabbey a 350m dal traguardo ha piazzato lo scatto che le ha permesso di battere la slovena Urska Zigart, nuova maglia gialla con 8" di vantaggio sulla ginevrina, e di diventare la prima elvetica ad imporsi al Romandie.

