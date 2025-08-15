  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo A Blasi la prima tappa del Tour de Romandie

Swisstxt

15.8.2025 - 14:35

Paula Blasi
Paula Blasi
freshfocus

Paula Blasi si è imposta nella prima tappa del Tour de Romandie femminile, una cronometro di 4,4km da Huémoz a Villars-sur-Ollon, precedendo Urska Zigart (+17") e Juliette Labous (+18").

SwissTXT

15.08.2025, 14:35

15.08.2025, 14:46

La migliore delle elvetiche è stata Steffi Haeberlin (6a a +29") che è stata più veloce di Elise Chabbey (9a a +32") e Jasmin Liechti (13a +48"). La corsa romanda si è però aperta con la squalifica di cinque squadre.

Canyon, EF Education, Lidl-Trek, Picnic PostNL e Visma si sono infatti rifiutate di indossare un GPS, come imposto dall'UCI nell'ambito di una sperimentazione per migliorare la sicurezza.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture

Video correlati

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Super Cup 2025

13.08.2025

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 1° turno | stagione 25/26

13.08.2025

Lugano – Basilea 3:1

Lugano – Basilea 3:1

Super League | 3° turno | stagione 25/26

10.08.2025

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Lugano – Basilea 3:1

Lugano – Basilea 3:1

Più video

Altre notizie

Brevi. Equitazione: Schwizer nei guai, avrebbe debiti per oltre mezzo milione di franchi

BreviEquitazione: Schwizer nei guai, avrebbe debiti per oltre mezzo milione di franchi

Ecco il video. Il gesto controverso di un atleta d'Israele ai Campionati europei di atletica: il web s'indigna

Ecco il videoIl gesto controverso di un atleta d'Israele ai Campionati europei di atletica: il web s'indigna

Il messaggio commovente. L'ex campione di ciclismo Fabian Cancellara in lutto: «Senza di te non sarei dove sono»

Il messaggio commoventeL'ex campione di ciclismo Fabian Cancellara in lutto: «Senza di te non sarei dove sono»