Paula Blasi si è imposta nella prima tappa del Tour de Romandie femminile, una cronometro di 4,4km da Huémoz a Villars-sur-Ollon, precedendo Urska Zigart (+17") e Juliette Labous (+18").

La migliore delle elvetiche è stata Steffi Haeberlin (6a a +29") che è stata più veloce di Elise Chabbey (9a a +32") e Jasmin Liechti (13a +48"). La corsa romanda si è però aperta con la squalifica di cinque squadre.

Canyon, EF Education, Lidl-Trek, Picnic PostNL e Visma si sono infatti rifiutate di indossare un GPS, come imposto dall'UCI nell'ambito di una sperimentazione per migliorare la sicurezza.