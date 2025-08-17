  1. Clienti privati
Ciclismo Elise Chabbey rimonta e trionfa al Tour de Romandie: è la prima svizzera di sempre a riuscirci

Swisstxt

17.8.2025 - 13:47

È il trionfo più importante in carriera
È il trionfo più importante in carriera
KEY

Seconda nella generale alla vigilia dell’ultima tappa, Elise Chabbey è riuscita nell’impresa di rimontare lo svantaggio di 8" che la separava dalla slovena Zigart, oggi solo decima, e di fare sua la gara.

SwissTXT

17.08.2025, 13:47

17.08.2025, 14:15

Alla ginevrina è bastato chiudere al terzo posto l’ultima frazione, 122,1km con partenza e arrivo ad Aigle, per andare a conquistare il successo più importante nella sua carriera.

La 32enne è pure diventata la prima svizzera a vincere il Romandie femminile.

Ad imporsi nella tappa conclusiva è stata l'ungherese Vas, vittoriosa in volata sulla spagnola Blasi.

