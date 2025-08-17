Seconda nella generale alla vigilia dell’ultima tappa, Elise Chabbey è riuscita nell’impresa di rimontare lo svantaggio di 8" che la separava dalla slovena Zigart, oggi solo decima, e di fare sua la gara.
Alla ginevrina è bastato chiudere al terzo posto l’ultima frazione, 122,1km con partenza e arrivo ad Aigle, per andare a conquistare il successo più importante nella sua carriera.
La 32enne è pure diventata la prima svizzera a vincere il Romandie femminile.
Ad imporsi nella tappa conclusiva è stata l'ungherese Vas, vittoriosa in volata sulla spagnola Blasi.