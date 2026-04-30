  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Tadej Pogacar concede il bis nella seconda tappa in linea del Tour de Romandie

Swisstxt

30.4.2026 - 17:48

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar
KEYSTONE

Tadej Pogacar si è imposto pure nella seconda tappa in linea del Tour de Romandie, battendo in volata il francese Godon e il neozelandese Fisher-Black. Lo sloveno consolida la maglia gialla di leader della corsa.

SwissTXT

30.04.2026, 17:48

30.04.2026, 18:07

Nei 173km tra Rue e Vucherens ha dominato la fuga a quattro con l'elvetico Thalmann, che è passato in testa alla classifica degli scalatori.

Soederqvist è stato invece l'ultimo a farsi riprendere a 4km dall'arrivo.

Si è ritirato il campione svizzero Schmid, quarto nella prima tappa, staccato mercoledì e affaticato dalla campagna delle classiche.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
L'Inter sembra aver trovato il suo numero 1, cosa farà ora Yann Sommer?
Michelle Hunziker confessa: «Con Giulio ho mollato le corazze», ma Eros resta il suo «preferito»
Non solo Chernobyl e Fukushima, ecco i 16 luoghi più radioattivi della Terra
La rivelazione inattesa di Sal Da Vinci: «Mia moglie mi lasciò per una minigonna»

Altre notizie

NBA. Continua la rimonta dei Rockets nel primo turno dei playoff contro i Lakers

NBAContinua la rimonta dei Rockets nel primo turno dei playoff contro i Lakers

Ciclismo. Pogacar si impone nella prima tappa in linea del Tour de Romandie

CiclismoPogacar si impone nella prima tappa in linea del Tour de Romandie

Ciclismo. Mauro Schmid chiude al quarto posto il prologo del Tour de Romandie, sesto Tadej Pogacar

CiclismoMauro Schmid chiude al quarto posto il prologo del Tour de Romandie, sesto Tadej Pogacar