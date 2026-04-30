Tadej Pogacar KEYSTONE

Tadej Pogacar si è imposto pure nella seconda tappa in linea del Tour de Romandie, battendo in volata il francese Godon e il neozelandese Fisher-Black. Lo sloveno consolida la maglia gialla di leader della corsa.

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Nei 173km tra Rue e Vucherens ha dominato la fuga a quattro con l'elvetico Thalmann, che è passato in testa alla classifica degli scalatori.

Soederqvist è stato invece l'ultimo a farsi riprendere a 4km dall'arrivo.

Si è ritirato il campione svizzero Schmid, quarto nella prima tappa, staccato mercoledì e affaticato dalla campagna delle classiche.